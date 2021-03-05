Супруга Елизаветы II после кардиопроцедуры перевели обратно в больницу

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филип, который в среду перенес кардиологическую процедуру, переведен в больницу, куда был изначально доставлен 16 февраля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Букингемского дворца.

"После успешной процедуры, проведенной герцогу Эдинбургскому в больнице Святого Варфоломея в среду, сегодня утром Его Королевское Высочество был переведен в больницу короля Эдуарда VII. Ожидается, что герцог останется в больнице для продолжения лечения в течение нескольких дней", - говорится в коммюнике.

Тип процедуры, которая понадобилась принцу Филипу, не уточняется. Букингемский дворец как правило не раскрывает информацию о состоянии здоровья членов королевской семьи, ограничиваясь лишь краткими сообщениями в случаях, если им требуется посетить больницу. Под кардиологической процедурой может подразумеваться как хирургическое вмешательство, так и диагностическое исследование инвазивного или неинвазивного характера. Многие из них предполагают введение тонкого катетера в сосуды сердца.

В 2011 году герцог Эдинбургский, дольше всех в британской истории являющийся принцем-консортом - супругом правящей королевы, - был в срочном порядке доставлен в больницу Кембриджшира из-за болей в груди. Врачи выяснили, что у 90-летнего члена королевской семьи произошла закупорка коронарной артерии. Эту проблему врачи решили при помощи стентирования - малотравматичной операции, при которой в пораженный участок вводится тонкая металлическая трубка.

В больницу короля Эдуарда VII в районе Мэрилибон в Вестминстере супруг королевы был доставлен 16 февраля, а 1 марта был переведен в больницу святого Варфоломея в лондонском Сити. Это частная больница привыкла обслуживать членов королевской фамилии. Здесь лечились многие представители дома Виндзоров, в том числе Елизавета II. 17 ночей, проведенных принцем Филипом в двух больницах до настоящего момента, уже стали самой долгой госпитализацией за всю его жизнь.

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