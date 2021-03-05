Кабмин выделит АНО "Россия - страна возможностей" 240 млн рублей на работу с молодежью

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Правительство выделяет в 2021 году около 240 млн рублей АНО "Россия - страна возможностей" на работу с молодежью. Соответствующие сведения содержатся в постановлении кабмина "О предоставлении и распределении грантов в форме субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку НКО в целях реализации задач государственной молодежной политики и признании утратившими силу некоторых актов правительства РФ", которое опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, АНО "Россия - страна возможностей" в 2021 году получает около 239,3 млн рублей, на 2022 год запланировано выделение 241 млн рублей, на 2023 год - около 243,7 млн рублей.

В соответствии с этим же документом Ассоциация студенческих спортивных клубов России получает в этом году около 43,6 млн рублей, в следующем году - около 43,8 млн рублей и более 44,2 млн рублей - в 2023 году.

"Поисковому движению России", согласно постановлению, в текущем году выделяется 52,2 млн рублей, 19,3 млн рублей - в 2022 году, 19,5 млн рублей - в 2023 году. Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды в этом году получает около 300 млн рублей. На два последующих года запланирована сумма в 304 млн рублей, отмечается в документе.