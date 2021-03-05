Территория вокруг беломорских петроглифов получит статус особо охраняемой

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 марта. /ТАСС/. Участки площадью 88 га вокруг беломорских петроглифов переведут в статус особо охраняемых территорий для создающегося здесь туркомплекса. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

"Правительство поддерживает инициативу Карелии по расширению археологического комплекса "Беломорские петроглифы". 88 га земель будут переведены в земли особо охраняемых территорий, в том числе для размещения объектов инфраструктуры археологического комплекса. Это поспособствует сохранению уникального культурного объекта и позволит реализовать туристический потенциал региона", - говорится в сообщении.

Участки, статус которых планируется изменить, требуются для развития инфраструктуры у группы древних наскальных рисунков. Новый статус позволит защитить экосистему территории. К группе петроглифов планируется сформировать экотропы, построить крытые павильоны для сохранения уникальных наскальных изображений, которые на сегодня никак не защищены.

Как сообщалось ранее, всего на благоустройство и создание современного туристического комплекса рядом с беломорскими петроглифами Карелия получит из федерального бюджета 630 млн рублей в течение четырех лет по программе индивидуального развития региона как одного из 10 отстающих. По оценкам властей, создание комфортной инфраструктуры на этой территории позволит увеличить турпоток в 10 раз, с 10 тыс. до 100 тыс. человек в год. С 2021 года планируется включить посещение отремонтированного павильона с петроглифами в турмаршруты.

Петроглифы Карелии - уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море - "Бесовы следки" - была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур, позднее рядом с "Бесовыми следками" было открыто еще несколько сотен изображений. Другая большая группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе, возле мыса Бесов Нос, и насчитывает более 1,2 тыс. изображений. В 2020 году Россия представила древнюю наскальную живопись - беломорские и онежские петроглифы - на рассмотрение для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.