Коронавирус в январе стал основной причиной смерти 26 292 человек в России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Число летальных исходов, основной причиной которых стал коронавирус, возросло в России в январе 2021 года на 26 292. При этом в 21 511 случаях вирус подтвержден, а в 4 781 он предполагается, указано в данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

Отмечается, что в 2 388 случаях вирус оказал существенное влияние на летальный исход, но не стал прямой его причиной, а в 8 427 случаях, несмотря на наличие ковида, он не оказал никакого влияния на смерть.

По данным оперативного штаба, в январе умерли из-за коронавируса 16 064 человека. Это связано с тем, что штаб учитывает только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

По уточненной информации за декабрь 2020 года, коронавирус стал основной причиной 32 408 смертей, но в 5 396 это окончательно не подтверждено. Новая инфекция ускорила смерть 2 505 человек, у 10 418 умерших вирус был выявлен, но существенного влияния на летальный исход не оказал.

За все время пандемии, по данным оперативного штаба, в России умерли 88 285 заболевших. Из сведений Росстата за апрель 2020-январь 2021 года следует, что в стране умерли в общей сложности 200 432 человека с коронавирусом, причем в 131 118 случаях ковид стал основной причиной смерти.