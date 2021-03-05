В Сербии ввели новые ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19

БЕЛГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии ввел новые ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Как сообщил в пятницу журналистам член штаба, эпидемиолог Предраг Кон, новые меры касаются закрытия на предстоящие выходные торговых центров, ресторанов, а также изменения формата школьного обучения.

"В субботу все работает до полудня (14:00 мск) в связи с поминальным днем, а после полудня до 6 утра понедельника (08:00 мск) будут работать только продовольственные магазины, аптеки и АЗС. С понедельника школы переходят в онлайн-формат обучения", - заявил Кон.

Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована на горнолыжных курортах Сербии. В этой связи кризисный штаб предусмотрел для курортов особые меры. "На горнолыжных курортах не будет работать все, что связано с кафе и ресторанами, а также закроются все магазины", - подчеркнул эксперт.

Ожидается, что принятые меры кризисного штаба в ближайшие часы утвердит правительство Сербии. Во вторник штаб снова соберется для обсуждения обстановки и принятия новых мер в соответствии с ситуацией.

По последним данным, в Сербии за сутки коронавирусом заразился 4 071 человек, умерли 17 пациентов. В настоящий момент семимиллионная Сербия провела вакцинацию 1,576 млн своих граждан, сделано более 563 тыс. повторных прививок. По показателю вакцинированных на 1 млн жителей страна занимает второе место в Европе и седьмое место в мире.

Гражданам предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Российская вакцина пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил ранее посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".