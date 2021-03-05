В Молдавии отменили обязательные ПЦР-тесты на границе

КИШИНЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Молдавские власти отменили обязательное ПЦР-тестирование при пересечении границы, введенное на прошлой неделе, и запрет на работу торговых центров в выходные дни. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья, информирует пресс-служба правительства в пятницу.

"Лица, пересекающие государственную границу в направлении въезда в Республику Молдова, должны заполнять в обязательном порядке эпидемиологическую карту, а также подписать декларацию под свою ответственность о соблюдении режима самоизоляции в течение 14 дней в установленных местах", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что наличие отрицательного ПЦР-теста освобождает от обязательной самоизоляции. Исследование должно быть проведено не более чем за 72 часа до въезда на территорию Молдавии.

На фоне ухудшения эпидемической ситуации в стране комиссия на прошлой неделе постановила вернуть школы и вузы на дистанционный режим обучения, а также закрыть театры и концертные залы республики. Ранее власти Молдавии продлили режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения до 15 апреля. Уменьшено с 50 до 20 число людей, которым разрешается присутствовать на свадьбах и праздничных мероприятиях.

К подобным ограничениям власти республики прибегали весной 2020 года, летом они были постепенно отменены в связи с улучшением эпидемической обстановки и сложным финансовым положением местных коммерсантов. По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики на 4 марта, общее число инфицированных коронавирусом в Молдавии достигло 191 197 (5% населения). В четверг был зафиксирован суточный максимум заразившихся - 1 800 человек. В последние дни суточный прирост числа инфицированных составлял порядка 1,5 тыс.