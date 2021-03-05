Новый водозабор в Севастополе перейдет в режим стабильной подачи воды с 8 марта

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Новый водозабор на реке Бельбек в Севастополе со следующей недели перейдет в режим стабильной подачи воды. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "СТВ" в пятницу.

"Мы уже знаем, что ковш заполнен полностью, там 150 тыс. м кубических уже есть. В течение этой недели первая вода была уже подана в сети Севастополя. Думаю, что с понедельника перейдем уже в режим стабильной подачи", - сказал Развожаев.

Как отметил глава региона, объект работает в нормальном режиме, продолжаются пусконаладочные работы. "Еще неделя отводится на работу с документами, и будем сдавать его в эксплуатацию, передавать эксплуатирующей организации", - отметил губернатор.

Водозабор построен силами Минобороны благодаря федеральному финансированию. Объем воды, который планируется получить из реки Бельбек во время весеннего половодья, позволит закрыть вопрос с дефицитом воды в Севастополе на полгода.

По словам замгубернатора Севастополя, забор воды сейчас также ведется из Кадыковского карьера, завершить его планируют в начале июня. Также в городе реализуется трехлетняя программа по устранению незаконных врезок и протечек в трубах. "Графики ограничения подачи на город не вводились, и в ближайшее время пока не планируется этого делать", - добавил Жигулин.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова в воде. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.