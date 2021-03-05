В Петербурге 16,5 тыс. медиков заболели COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Около 16,5 тыс. медицинских работников в Санкт-Петербурге в данный момент признаны заразившимися коронавирусом при исполнении своих трудовых обязанностей. Об этом в эфире канала "Санкт-Петербург" в пятницу сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

"Официально признано заболевшими при исполнении трудовых обязанностей без малого 14 тыс. медицинских работников - это те, которые работают в городских учреждениях. А суммарно с учетом и федеральных учреждений, расположенных в городе, - 16,5 тыс. Естественно, заболевших медицинских работников больше, но часть из них могла инфицироваться (как и другие жители города) где угодно", - сказал Лисовец в эфире программы "Петербург - город решений", посвященной годовщине с момента, когда в городе был зафиксирован первый случай коронавируса.

По приведенным им данным, комиссиями медицинских организаций признано, что 55 медработников города умерли после заражения коронавирусом именно при исполнении трудовых обязанностей. "Понятно, что погибших медицинских работников, которые умерли в Санкт-Петербурге во время пандемии, больше, но точно также они могли инфицироваться и бытовым путем. По каждому случаю, о котором становится известно комитету по здравоохранению, правительством города проводится детальнейшее расследование, чтобы никто из родственников умерших медицинских работников не остался без помощи", - отметил Лисовец.

По официальным данным, в настоящее время суммарное число пациентов, которые болеют как коронавирусной инфекцией, так и другими респираторными заболеваниями с подозрением на ковид, составляет 89 тыс. человек. "Могу сказать, что сейчас это количество меньше пикового, которое мы фиксировали в декабре, на 42%", - уточнил Лисовец.

По последним данным, в Петербурге выявили 371 988 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 310 751 человек, умерли 11 274. За последние сутки в городе выявили 983 случая заражения.