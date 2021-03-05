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Пандемия COVID-19

ВОЗ призвала сохранять бдительность на фоне развертывания вакцинации по всему миру

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, надеясь на вакцину, люди начинают действовать расслабленно

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Появление вакцин от коронавируса обнадеживает, однако бдительность необходимо сохранять. С таким предупреждением выступил в пятницу на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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По его словам, расслабляться на данном этапе нельзя. "Появление вакцин обнадеживает, - заметил эксперт. - Но также это момент, когда мы можем потерять бдительность, концентрацию. Надеясь на вакцину, люди начинают действовать несколько расслабленно. А изменение поведения людей в конечном счете влияет на эпидемиологическую ситуацию и скорость распространения вируса".

"Поэтому нам необходимо продолжать тщательно соблюдать общественные меры по борьбе с распространением коронавируса, которые в состоянии подавить в том числе и новые штаммы", - подчеркнул Райан.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность, что правительства и люди начинают думать, что пандемия закончилась, - добавил он. - Это не так. Если мы не будем осторожны, нас ожидают и третья, и четвертая волна".

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