В Карелии кафе и ресторанам разрешили вернуться к круглосуточной работе

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 марта. /ТАСС/. Власти Карелии отменили в пятницу ограничение по времени на работу кафе, баров и ресторанов, введенное из-за коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

"Кафе, бары, рестораны теперь могут работать круглосуточно, разрешается организовывать в них развлекательные и танцевальные программы. Разрешается работа танцплощадок, дискотек и других зрелищно-развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.

Смягчение также коснулось наполняемости залов театров, концертных площадок и кинотеатров. Теперь им разрешено работать при полном зале. Снято ограничение на количество зрителей и спортивных соревнований в закрытых помещениях.

В образовательных организациях теперь разрешено проводить родительские собрания и занятия в "малышкиных школах". Для развлекательных детских центров сделаны послабления: одновременно в них может находиться не более одного посетителя на 4 кв. м (ранее - на 10 кв. м).

"Вахтовикам больше не обязательно сдавать тесты на коронавирус перед началом вахты, а ее продолжительность теперь может быть менее двух недель. Масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах остаются обязательными", - добавили в оперштабе региона.

По данным Минздрава Карелии, в республике за время пандемии выявили 41 430 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 106 человек. Выздоровел 37 421 пациент, умерли - 319.