В Карачаево-Черкесии продлили самоизоляцию для пожилых жителей

ЧЕРКЕССК, 5 марта. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов продлил режим обязательной самоизоляции для пожилых жителей региона до 19 марта. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии продлен режим самоизоляции для лиц возрасте 65 и старше лет до 19 марта 2021 года. Соответствующие поправки в указ главы КЧР "О введении режима повышенной готовности" внес Рашид Темрезов в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, согласно подписанному документу, для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте от 65 лет установлен период самоизоляции с 9 по 19 марта 2021 года.

По информации регионального оперативного штаба, за последние сутки в республике выявили 32 случая заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 19 224 случая инфицирования, 17 518 жителей выздоровели, 64 человек умерли.