Генсек ООН выразил доверие ВОЗ в ее попытках установить происхождение коронавируса

ООН, 5 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в полной мере доверят Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в том, что касается попыток ее экспертов установить происхождение нового коронавируса. Об этом в пятницу заявил на брифинге официальный представитель административного главы ООН Стефан Дюжаррик.

"Генсек ООН полностью поддерживает всю работу, которую проводят доктор Тедрос (генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус) и ВОЗ, чтобы выяснить, как началась пандемия и какие меры принимались", - сказал он. На вопрос о том, призывает ли генсек, чтобы указанная работа велась быстрее, Дюжаррик ответил: "При любом расследовании хочется, чтобы оно было проведено быстро, но эффективно".

"Думаю, когда проводят расследование преступления или расследование, касающееся болезни, не хочется, чтобы оно проводилось в какой-либо степени поспешно. Мы в полной мере доверяем тому, как это делает ВОЗ", - подчеркнул представитель генсека.

Доклад по итогам работы группы международных экспертов, посетивших Китай с целью установления происхождения коронавируса, будет опубликован после 14 марта, заявил в пятницу на брифинге эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Эксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. В ходе визита он посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался человеку от диких животных через промежуточное звено.