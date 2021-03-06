Кабмин выделил 168 млн в рамках пилота Минтруда по повышению адресности соцпомощи

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 167,9 млн рублей на доработку программного обеспечения (ПО) для повышения адресности социальной помощи в рамках пилотного проекта по комплексной оценке доходов домохозяйств и семей, который ведет Минтруд. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях реализации пилотного проекта по сопоставлению уровня доходов семей и домохозяйств на основе данных государственных информационных ресурсов выделить ФНС России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 167 926 тыс. рублей на доработку программного обеспечения автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы", - говорится в документе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда, ведомство ведет пилотный проект по комплексной оценке доходов домохозяйств и семей. Это необходимо для повышения адресности социальной помощи.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, для беззаявительного информирования граждан о возможности помощи Минтруд привлек к работе ФНС, Росстат и ПФР.

"Целевая задача социального казначейства - проактивно информировать гражданина о возможности получить помощь, как только семья оказалась в бедности, и предоставить ему поддержку. Для этого необходимо иметь инструменты оценить материальное положение семьи быстро, без сбора справок с заявителя. Мы привлекли ФНС, Росстат и ПФР для сопоставления административных данных - это позволит понять, насколько полные и точные сведения мы можем получать сейчас автоматически, без сбора документов от гражданина", - сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В качестве пилотных регионов, уточнили в министерстве, выбраны Республика Татарстан и Нижегородская область. Основные цели пилотного проекта - формирование реестров семей и домохозяйств, оценка их доходов, проверка алгоритмов передачи данных в ходе межведомственного взаимодействия. По результатам пилотного проекта будут изучены возможности оценки доходов исходя из данных административного учета, которые существуют на сегодняшний день и целесообразность их применения при оценке нуждаемости.