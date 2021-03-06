На Камчатке открылся фестиваль зимних экстремальных видов спорта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 марта. /ТАСС/. Мероприятия фестиваля зимних экстремальных видов спорта "Снежный путь" начались в пригороде Петропавловска-Камчатского в субботу. Гостей праздника ждут соревнования джипперов, вейтпуллинг (состязания, в которых собаки на скорость перетаскивают упряжки с грузом), кросс на снегоходах, национальная борьба на снегу, творческие, спортивные и детские развлечения, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Ежегодный праздник уже в шестой раз открылся соревнованиями по ездовому спорту, далее гостей мероприятия ждут соревнования джипперов, горнолыжников и сноубордистов. Днем собаки будут таскать тяжести в дисциплине вейтпуллинг, позже начнутся соревнования по мотоциклетному спорту на снегу", - сказали в оргкомитете праздника.

Уточняется также, что жители и гости Камчатки на фестивале "Снежный путь" смогут почувствовать себя в роли каюра в управлении собачьей упряжкой и штурмана в джип-спринте, прокатиться на снегоходе и надувных санях, встать на лыжи или сноуборд, сыграть на музыкальных инструментах, попробовать себя в кулинарном деле. Также на празднике будут работать интерактивные площадки: тактильный вольер "Мокрый нос", этно-зона, праздничный фудкорт и детская площадка "Яркий переполох". Впервые фестиваль проводится на новой площадке - в поселке Долиновка в пригороде Петропавловска-Камчатского.