CNN: Disneyland и другие парки развлечений в Калифорнии откроют с апреля

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Все парки развлечений в штате Калифорния, включая Disneyland, а также концертные площадки и места проведения спортивных соревнований смогут вновь принимать посетителей с 1 апреля после почти годичного простоя из-за ограничений, введенных властями штата в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на власти штата.

По его сведениям, парки, расположенные в "красной" зоне (области, где регистрируется более семи заражений коронавирусом в сутки), будут работать лишь на 15% от максимальной вместимости, при этом заранее бронировать билеты смогут только жители штата. "Мы чувствуем, что сейчас подходящее время возобновить каким-то образом подобную деятельность в безопасном, размеренном и осторожном режиме", - приводит телеканал слова Марка Гэли, отвечающего в штате за здравоохранение и социальное обеспечение.

Отмечается, что в настоящее время округи Лос-Анджелес и Орандж, где располагаются Disneyland и парк развлечений кинокомпании Universal Studios, находятся в "фиолетовой" зоне - области с самым тяжелым положением с точки зрения количества ежедневно заражающихся коронавирусом. Однако ожидается, что в течение нескольких недель ситуация улучшится и статус этих округов будет изменен на более безопасный.

Концертные площадки и места проведения спортивных соревнований в "красной" зоне смогут принимать у себя 20% от максимально числа посетителей, в более безопасной "оранжевой" зоне - 33%, а в "желтой", где действуют минимальные ограничения, - 67%.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, за все время пандемии в Калифорнии выявлено более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 53 466 человек. В самом густонаселенном штате США уже вакцинировались порядка 7 млн человек, больницы Калифорнии, по данным за последнюю неделю, сейчас загружены на 63%.