Мэр Детройта, отказавшийся ранее от вакцины J&J, заявил, что распределит ее в городе

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Мэр Детройта (штат Мичиган) Майк Дагген, который ранее отказался от партии вакцины производства компании Johnson & Johnson (J&J), уточнил, что теперь планирует распределить ее среди населения. Соответствующее заявление мэра опубликовал в пятницу телеканал NBC,

Дагген на пресс-конференции в четверг сказал: "Вакцина Johnson & Johnson очень хорошая, а [вакцины] от Moderna и Pfizer лучшие. Я намерен сделать все возможное, чтобы жители Детройта получили лучшее". Он отметил тогда, что отказался от партии вакцины производства Johnson & Johnson в объеме примерно 6,2 тыс. доз. Федеральные ведомства США ранее призывали не сравнивать разрешенные в стране вакцины, а использовать любой из доступных препаратов.

В пятницу Дагген разъяснил свою позицию. "Я полностью уверен в том, что вакцина от Johnson & Johnson безопасна и эффективна", - говорится в распространенном заявлении мэра. Дагген подчеркнул, что этот препарат "сыграет ключевую роль" в том, что касается расширения сети центров вакцинации в городе. По словам мэра, власти Детройта "с нетерпением ждут" поступления следующей партии вакцины от Johnson & Johnson с целью распределения ее среди населения.

Первоначальное заявление Даггена привлекло большое внимание общественности в США. Произошедшее, в частности, прокомментировала на регулярном брифинге для журналистов в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Как она подчеркнула, федеральные власти США исходят из того, что все три доступные в США вакцины являются безопасными и эффективными. Как подчеркнула Псаки, "всем в стране следует использовать любую вакцину, к которой у них есть доступ".

Пресс-секретарь Белого дома также отметила на брифинге, что представители администрации уже связались с Даггеном. По словам Псаки, слова мэра об отказе от вакцины следует воспринимать как "некоторое недопонимание".

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в конце февраля одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат от Janssen стал уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса. При этом для появления иммунитета будет достаточно одной прививки, а не двух, как в случае с препаратами компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.