Путин поручил кабмину обдумать совершенствование работы органов опеки

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов рассмотреть вопрос о совершенствовании работы органов опеки и попечительства. Такой пункт содержится в опубликованном в субботу на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"Рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних детей", - указано в перечне.

Президент также распорядился обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, чтобы уточнить полномочия органов опеки и попечительства, исключив несвойственные им функции и закрепив правовые основы межведомственного взаимодействия в этой сфере. Кабмин также должен совместно с регионами разработать комплекс мер по подготовке и повышению квалификации работников органов опеки и попечительства.

Срок исполнения этих поручений установлен до 1 июля 2021 года.