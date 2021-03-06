Радионова: после схода вагонов в Хабаровском крае нефтепродуктами загрязнено 400 кв. м

ТАСС, 6 марта. Сход вагонов грузового поезда в Хабаровском крае и вызванные происшествием несколько протечек из цистерн привели к загрязнению нефтепродуктами территории площадью 400 кв. м. Об этом сообщила в соцсети "ВКонтакте" руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Хабаровский край, перегон Дальневосточный - Форель, с рельсов сошел состав с восемнадцатью цистернами нефтепродуктов, 11 из них опрокинулись. Шесть цистерн пробиты, идет утечка нефтепродуктов - мазута, дизеля. Общая площадь загрязнения оценивается в 400 кв. м", - написала Радионова.

Она отметила, что бульдозеры сейчас проводят обваловку мест утечки, чтобы топливо не попало в ближайший водоем - ручей Три ключа, впадающий в озеро Болонь.

"Сейчас сотрудники РЖД снимают поврежденное дорожное полотно - около 400 м, к ликвидации аварии привлечены 43 человека. Наши инспекторы вместе со специалистами ЦЛАТИ [Центр лабораторного анализа и технических измерений], природоохранной прокуратурой и Министерством природных ресурсов Хабаровского края разбираются в ситуации < ...> Отобраны пробы воды и почвы. В отношении ОАО "РЖД" возбуждено административное расследование", - написала руководитель Росприроднадзора.

В ночь на 6 марта на перегоне Форель - Дальневосточный однопутного неэлектрифицированного участка Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре, по данным пресс-службы Дальневосточной железной дороги, произошел сход 17 вагонов грузового поезда, в четырех цистернах была обнаружена капельная течь нефтепродуктов. Угрозы распространения нефтепродуктов нет, сообщали в пресс-службе.

По факту схода вагонов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта"). Пострадавших в результате аварии нет.