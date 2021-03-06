Экстренные предупреждения о сильном ветре 7 марта объявили в регионах Центральной России

ТАСС, 6 марта. Ветер с порывами до 16-21 м/с прогнозируется 7 марта на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Тверской областях. Экстренные предупреждения об этом в субботу опубликованы на сайтах региональных управлений МЧС.

По данным главка МЧС, ветер с порывами до 16-21 м/с 7 марта ожидается в Белгородской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областях. Местами возможен снег, метель, гололедица и снежные накаты на дорогах. "Днем местами метель. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем - юго-западный 8-13, днем порывы 16-21 м/с", - говорится в сообщении управления МЧС по Липецкой области.

На территориях Смоленской, Тверской, Ярославской областей порывы ветра могут достигать 15-17 м/с, также возможны осадки. "По Ярославской области и городу Ярославлю ожидаются снег, в отдельных районах сильный, метель, усиление юго-западного ветра порывами до 15-17 м/с, на дорогах местами гололедица, снежный накат", - отмечается на сайте ГУ МЧС.

В других регионах на данный момент неблагоприятные погодные условия не прогнозируются. По данным на сайте Гидрометцентра России, 7 марта влияние на погоду в регионах ЦФО окажет глубокий циклон, центр которого со Скандинавии переместится на север округа. Преобладающая температура воздуха в ночь на воскресенье - минус 7-14, на северо-востоке - до минус 19 градусов, днем - от плюс 1 до минус 6 градусов, на юге - до плюс 4 градусов.