В Казани построят центр по хай-дайвингу к ЧМ по водным видам спорта в 2025 году

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. В Казани построят первый в мире крытый центр по хай-дайвингу [центр для прыжков в воду с экстремальных высот] к XXI чемпионату мира FINA по водным видам спорта в 2025 году. Об этом сообщает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам поездки замглавы правительства в республику Татарстан.

"Хай-дайвинг относительно новый вид спорта. В нашей стране пока не так много профессионалов по прыжкам в воду с экстремальных высот. Здесь надо понимать, что из-за колоссальных нагрузок спортсмен ограничен в количестве заходов на вышку - не более трех-шести прыжков за тренировку. Поэтому, конечно, нужны качественные условия для подготовки. Чтобы, в том числе, никакие погодные условия не помешали выполнить точный и безопасный вход в воду. И очень кстати, что в наших климатических условиях, появится такой центр", - приводятся слова Чернышенко в сообщении.

По мнению вице-премьера, центр позволит повысить популярность этого вида спорта в России и способствует появлению новых титулованных спортсменов.

Чернышенко также представили проект Международного центра развития водных видов спорта. Общая стоимость строительства объекта оценивается в 3,2 млрд рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Построить этот центр предполагается в рамках создаваемого "Спортивного парка", который объединит в себе спортивные объекты, расположенные на правом берегу реки Казанки. Ежедневно всей инфраструктурой комплекса смогут пользоваться до 26,8 тыс. человек.