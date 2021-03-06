Кузнецова назвала ключевые векторы работы органов опеки

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что доверие, реальная помощь, качество и своевременность должны стать ключевыми векторами работы органов опеки. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба омбудсмена в субботу.

"Что касается совершенствования деятельности опеки, <…> главное - изменить сам подход к помощи семьям с детьми, сменить функции контроля на функции всесторонней помощи и поддержки. Ключевыми векторами, на наш взгляд, должны стать - качество, своевременность, а самое главное - доверие и реальная помощь конкретным семьям, детям", - приводит слова омбудсмена ее пресс-служба.

Кроме того, Кузнецова отметила, что вопросы демографии, защиты и поддержки семьи и детства, укрепления традиционных семейных ценностей находятся в ведении различных ведомств. "Именно процесс собирания вопросов семейной политики в единое ведомство может стать огромным ресурсом по [оказанию] помощи семье и детям", - заявила она.

Также детский омбудсмен считает, что поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей "имеют эпохальное значение". "Мы видим в принятых решениях не только огромный ресурс для защиты семьи, наших детей, семейных ценностей. А создание самого инструмента этой защиты", - отметила она.

Поручения президента

Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об определении федерального органа по выработке и реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства. Об этом в субботу сообщается на сайте Кремля. Также президент поручил кабмину проанализировать практику предоставления господдержки семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и оценить комплексность подхода к решению проблем этих семей.

Кроме того, Путин поручил кабмину обеспечить внесение в законодательство России изменений о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, услуг по социальному сопровождению.

Помимо этого, президент России поручил правительству совместно с властями регионов подготовить и утвердить план мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы.