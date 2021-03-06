Далай-лама привился от коронавируса

"По словам моих близких друзей, среди которых врач, следует сделать прививку, чтобы не допустить возникновения серьезных проблем. Это очень важно, поэтому я привился. Я хочу, чтобы больше людей не боялись и делали прививки", - сказал Далай-лама в видеообращении, размещенном на его официальном канале на YouTube. При этом он не уточнил, каким препаратом был вакцинирован.

В Индии вакцинация началась 16 января. К настоящему времени вакцину в стране получили более 14 млн человек. Прививки делаются двумя вакцинами: Covishield (местное название препарата, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом) и Covaxin от индийской компании Bharat Biotech.