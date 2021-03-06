Власти Ялты заявили, что водоснабжение города 7 и 8 марта будет круглосуточным

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Водоснабжение Ялты 7 и 8 марта будет вестись в круглосуточном режиме, сообщила в субботу в Facebook глава администрации города Янина Павленко.

"Уважаемые ялтинцы! Уведомляю вас о том, что 7 и 8 марта будет осуществляться круглосуточное водоснабжение", - написала она.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в нескольких городах Крыма питьевая вода подается по графику. Почасовая подача воды введена в Симферополе, однако к Международному женскому дню город с 6 по 9 марта снабжается круглосуточно. В Ялте, где также ввели ограничения, полностью перешли на снабжение из альтернативных источников, в том числе водопадов. Курорт Южного берега Крыма после осадков и пополнения запасов периодически переходит на круглосуточное водоснабжение.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.