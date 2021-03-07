СМИ: в Минтруде объяснили новые правила заполнения трудовых книжек

ТАСС, 7 марта. В Министерстве труда пояснили, что необходимо будет сделать для сохранения сведений о стаже работы после перехода на электронные трудовые книжки. Согласно закону, который вступил в силу 7 марта, россияне смогут внести в электронную версию документа соответствующие данные, обратившись в Пенсионный фонд (ПФР). Об этом в воскресенье сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд.

В конце прошлого года граждане РФ могли сделать выбор: оставить себе бумажные трудовые книжки или перейти на электронные. При этом цифровые копии трудовых все же были сделаны для всех работников. Однако в электронной трудовой указана только информация о трудоустройстве с начала 2020 года, а предыдущий стаж сохраняется в бумажном аналоге.

Новый закон позволит при желании вносить в индивидуальный лицевой счет все данные о трудовой деятельности за период работы до 1 января 2020 года. Для этого необходимо будет лично явиться в отделение ПФР с бумажной трудовой и написать заявление с просьбой включить стаж за все годы работы в электронную версию.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий возможность включать в электронную трудовую книжку записи о предыдущем трудовом стаже, 24 февраля 2021.

Как ранее отмечали в кабмине, при реализации закона произойдет не дублирование данных, а дополнение индивидуального лицевого счета работника в ПФР информацией обо всех должностях, по которым он осуществлял трудовую деятельность, его переводах, соответствующих приказах, основаниях увольнения. По оценке кабмина, инициатива должна упростить взаимодействие работника и работодателя при дистанционной работе.