В России за сутки выявили 10 595 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 10 595, до 4 322 776. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%) и Магаданской области, (0,06%). В частности, за сутки было выявлено 968 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 773 - в Московской области, 383 - в Нижегородской области, 272 - в Ростовской области, 271 - в Воронежской области.

Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 11 576. Всего уже вылечились 3 911 924 человека. Доля выписанных, согласно данным штаба, осталась на уровне 90,5% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 402 пациента в Санкт-Петербурге, 547 - в Московской области, 455 - в Нижегородской области, 304 - в Иркутской области, 302 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 321 758 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 368 против 441 днем ранее, до 89 094. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,06%, следует из данных штаба. В частности, в Москве зарегистрировали 47 смертей, в Санкт-Петербурге - 37, в Подмосковье - 28, в Красноярском и Краснодарском краях - по 14, в Воронежской и Нижегородской областях - по 13.

Ситуация в Москве

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 534. Всего в столице с начала пандемии выявили 990 395 заболевших.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,16%. Днем ранее было выявлено 1 820 заразившихся.

За сутки умерли от инфекции 47 пациентов, всего в столице зарегистрировано 15 394 летальных исхода.

Были выписаны по выздоровлению 1 417 пациентов. За все время выздоровели 911 109. В настоящее время в столице продолжают лечение 63 892 человека.