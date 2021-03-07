Папа Римский Франциск отдал дань памяти жертвам войны и терроризма в Мосуле

БАХДИДА /Ирак/, 7 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вознес молитву за жертв войны и терроризма в иракском городе Мосул, который на протяжении трех лет (2014-2017 годы) находился в руках боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Церемония прошла в воскресенье на площади, где находятся серьезно пострадавшие от рук экстремистов четыре христианские церкви, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы молимся вместе за всех жертв войны, прося бога принять их на небесах. Мы, люди, часто забывали о предначертанных богом мире и гармонии. Мы не подняли рук к небу, и на земле опять прозвучал пронзительный крик о пролитой невинной крови", - сказал папа.

"Сегодня, несмотря ни на что, мы наглядно демонстрируем наше сосуществование в братстве, которое сильнее, чем братоубийство, как надежда сильнее смерти, а мир сильнее войны. Это убеждение сильнее ненависти и насилия и никогда более не будет утоплено в крови, пролитой теми, кто под именем бога несут разрушение", - сказал Франциск. Он указал, что гонения на христиан на Ближнем Востоке нанесли непоправимый урон всему обществу.

Понтифик отметил, "как жестоко, что именно страна, колыбель цивилизации, попала в бурю зверств". "Древние культовые постройки разрушены, тысячи людей - мусульмане, христиане, езиды - были проглочены терроризмом, изгнаны из своих домов и убиты", - добавил понтифик.

Со свидетельствами перед папой выступили суннит и священнослужитель халдейской католической церкви.

В Мосуле, одном из древнейших городов в мире, до прихода ИГ мирно жили вместе представители разных религий - мусульмане, христиане и езиды, как и христиане, подвергшиеся зверствам исламистов. На площади, где папа открыл мемориальную доску, находятся сиро-католическая, сиро-яковитская православная, халдейская и армянская православная церкви. В последней изображена карта Армении, на которой особенно выделен Нагорный Карабах. На церемонии присутствовали вернувшиеся в регион после изгнания ИГ христиане, а также мусульмане.