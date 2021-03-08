Российские дипломаты поздравили женщин с 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российские послы в зарубежных государствах поздравили в понедельник женщин с Международным женским днем более чем на 20 языках. Видеоролик с поздравлениями опубликован в понедельник в аккаунтах МИД РФ в социальных сетях.
Лавров в своем поздравлении отметил, что мужчины во все времена посвящали своим прекрасным дамам музыку и поэзию. "Вы - наше вдохновение! - признался глава российской дипломатии, который и сам пишет стихи. - Вы дарите нам жизнь, встречаете нас в этом мире и сопровождаете в течение всей жизни". От лица мужчин министр пообещал сделать все, чтобы женщины "были окружены вниманием и заботой" и чаще улыбались. "Желаю вам солнечного, весеннего настроения, воплощения самых амбициозных планов и всего самого наилучшего!" - сказал он.
❤️ Дорогие, любимые женщины! Поздравляем вас с 8 Марта – Международным женским днём— МИД России (@MID_RF) March 7, 2021
Здоровья, любви и радости! #IWD2021 #8Марта #МеждународныйЖенскийДень pic.twitter.com/qD2E77FD73
После Лаврова послы РФ в разных странах и постпреды при международных организациях обратились к женщинам, причем на языке государств, в которых они находятся. В версии поздравления для TikTok, аккаунт в которой МИД РФ ведет с февраля, посол России в Австрии Дмитрий Любинский процитировал на немецком языке оригинал текста песни из оперетты Имре Кальмана "Сильва": "Совсем без женщин дело не пойдет". Посол России в Испании Юрий Корчагин подчеркнул, что женщинам удалось добиться "феноменальных результатов во всех сферах профессиональной деятельности, в том числе в дипломатии". А постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пожелал женщинам "крепкого здоровья, иммунитета от ковида и невзгод".
Теплые слова прозвучали в том числе на таких экзотических для россиян языках, как кхмерский и хинди. В поздравлении поучаствовали послы России в США, Австрии, Аргентине, Венесуэле, Греции, Зимбабве, Индии, Ираке, Испании, Камбодже, Китае, КНДР, Португалии, Румынии, на Сейшелах, в Турции, Финляндии, Швеции, на Шри-Ланке, в Эфиопии, Иране, Непале, Швейцарии, Северной Македонии, Мьянме и Италии, а также постпреды РФ при ООН, ОБСЕ и международных организациях в Вене.