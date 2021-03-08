Российские дипломаты поздравили женщин с 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российские послы в зарубежных государствах поздравили в понедельник женщин с Международным женским днем более чем на 20 языках. Видеоролик с поздравлениями опубликован в понедельник в аккаунтах МИД РФ в социальных сетях.

Лавров в своем поздравлении отметил, что мужчины во все времена посвящали своим прекрасным дамам музыку и поэзию. "Вы - наше вдохновение! - признался глава российской дипломатии, который и сам пишет стихи. - Вы дарите нам жизнь, встречаете нас в этом мире и сопровождаете в течение всей жизни". От лица мужчин министр пообещал сделать все, чтобы женщины "были окружены вниманием и заботой" и чаще улыбались. "Желаю вам солнечного, весеннего настроения, воплощения самых амбициозных планов и всего самого наилучшего!" - сказал он.