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Пандемия COVID-19

Во Вьетнаме началась вакцинация против коронавируса препаратом AstraZeneca

Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило три вакцины для использования в стране - AstraZeneca, "Спутник V" и Moderna

ХАНОЙ, 8 марта. /ТАСС/. Вьетнам начал в понедельник вакцинацию населения против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.

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Согласно решению правительства республики, определены девять приоритетных групп граждан для первого этапа вакцинации. В их число вошли пожилые люди, медицинские работники, сотрудники полиции, пограничной службы и военнослужащие, привлеченные к борьбе с распространением коронавируса на территории Вьетнама.

К настоящему моменту Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило три вакцины для использования в стране - AstraZeneca, российскую "Спутник V" и американскую Moderna. Одновременно Вьетнам продолжает испытание на людях вакцин собственного производства. В декабре прошлого года началось тестирование препарата Nanocovax, произведенного местной фармацевтической компанией Nanogen, а в этом месяце начались клинические испытания вакцины Covivac, разработанной вьетнамским Институтом вакцин и медицинских биологических препаратов.

За все время с начала пандемии во Вьетнаме были выявлены 2 512 инфицированных. За минувший период 1 920 человек выздоровели, 35 умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей остаются 557 заболевших. На обсервации в карантинных центрах и на карантине в домашних условиях находятся более 45,2 тыс. человек.

Теги
ВьетнамПандемия COVID-19
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