Движение по трассе М-5 в Башкирии, Татарстане и Оренбуржье ограничено

ТАСС, 8 марта. Ограничение движения для автобусов, такси и грузовиков вводится на трассе М-5 в Башкирии, Татарстане и Оренбургской области из-за метели и снегопада, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области в понедельник.

"В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости) вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан с км 1194+500 по км 1296+000", - сказано в сообщении.