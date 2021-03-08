Полиция Латвии нашла украденную с мемориала в Екабпилсе пушку и установила личность вора

РИГА, 8 марта. /ТАСС/. Полиция Латвии установила возможное виновное лицо, которое демонтировало в конце февраля пушку с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в городе Екабпилсе, а также выяснила ее вероятное местонахождение в реке Даугава. Об этом в понедельник сообщило Земгальское региональное управление Государственной полиции республики.

"В ходе расследования был установлен возможный виновник, который признался в произвольном демонтаже пушки с мемориала. Полицейские также идентифицировали тракторную технику, с помощью которой был проведен демонтаж, и установили возможное местонахождение пушки в Даугаве", - говорится в сообщении.

Полиция продолжает расследовать фактические обстоятельства этого дела. Первоначально уголовный процесс был возбужден по статье 18 Уголовного закона Латвии о преступном деянии против собственности, а сейчас дело переквалифицировано в соответствии с частью первой статьи 229 Уголовного закона "О перемещении находящегося под охраной государства памятника культуры". За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или штраф.

Земгальское региональное управление Госполиции Латвии 24 февраля сообщило, что начало уголовный процесс по факту кражи пушки с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилс. Ранее председатель городского общества поддержки ветеранов Лидия Амосова сообщила ТАСС, что установленная на мемориале пушка исчезла с постамента. По ее словам, пушку, которая была установлена на пьедестале у братской могилы, вывезли трактором, вероятно, в ночь на 24 февраля.

Мемориал освободителям и Героям Советского Союза расположен в Крустпилсском парке. Он был сооружен в 1973-1976 годах и торжественно открыт 7 ноября 1976 года. Здесь установлен памятник с барельефом - картой боев за город, - а также 10 гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Неподалеку находится братская могила, на которой и установлен памятник с пушкой.