Экипаж "мужского" рейса "Аэрофлота" поздравил женщин с 8 Марта на эшелоне в 10 тыс. м

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Экипаж "мужского" рейса крупнейшего российского авиаперевозчика "Аэрофлота" поздравил пассажирок с Международным женским днем в полете на высоте 10 тыс. м. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"В честь Международного женского дня один из наших рейсов №1 620, летевший из Москвы в Симферополь, был объявлен мужским, его кабинный и салонный экипажи сформировали из мужчин", - рассказали в пресс-службе. Подобный выбор рейса в авиакомпании объяснили тем, что Крым - одно из самых популярных направлений внутренней маршрутной сети.

Сразу после набора высоты и выхода самолета на эшелон в 10 тыс. м каждая пассажирка на борту получила в подарок тюльпаны, а командир воздушного судна поздравил женщин по громкой связи в салоне.

"Поздравление с 8 Марта на борту - это добрая традиция "Аэрофлота", и ежегодно в этот день на борту звучат самые теплые слова и стихотворения в адрес самых прекрасных, родных и любимых", - напомнили в пресс-службе. В этом году на борту праздничного рейса было ровно 100 представительниц прекрасного пола. Самая старшая из них недавно отметила 74-летие, а самой младшей исполнилось 1,5 месяца.