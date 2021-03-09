Опрос: почти половина британцев осуждает интервью принца Гарри и Меган Маркл

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Почти половина британцев считает, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл повели себя неподобающе, дав интервью американской телеведущей Опре Уинфри. На это указывают опубликованные в понедельник результаты исследования, проведенного социологической компанией YouGov.

Среди 2,1 тыс. респондентов 47% считают, что подобное интервью было неуместным, а противоположного мнения придерживается лишь 21% опрошенных. Еще 31% участников исследования не смогли определиться с ответом.

29% опрошенных заявили о том, что, ознакомившись со сказанным в интервью, сильно (12%) или заметно (17%) симпатизируют Гарри и Меган. 56% сказали, что не чувствуют к супругам особой или вообще какой-либо симпатии. При этом 39% опрошенных признались, что в той или иной степени сопереживают британской королевской семье из-за разрыва между Гарри и его родными. 45% не симпатизирует монаршей фамилии в связи со сложившейся ситуацией.

В воскресном интервью герцога и герцогини Сассекских, показанном американским телеканалом CBS, прозвучало несколько острых критических заявлений в адрес членов британской королевской семьи и их окружения. Супруга принца упомянула о том, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. По словам Маркл, мать которой афроамериканка, ее сыну "не хотели давать титул и охрану" в связи с "обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ребенка, когда он родится. Она также рассказала о том, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ, она также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".

После выхода интервью в эфир Уинфри уточнила, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип не имели отношения к разговорам о цвете кожи своего правнука. Букингемский дворец пока не комментировал содержание интервью. При этом британские обозреватели отмечают, что сложившаяся ситуация является для королевской семьи кризисной и сильно бьет по ее репутации как внутри страны, так и за рубежом. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании призвал со всей серьезностью отнестись к заявлениям Маркл о расизме.

Из Лондона в Санта-Барбару

Принц Гарри и его супруга объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость больше года назад. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, после чего пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

В настоящее время супруги живут в приобретенном ими доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают сына Арчи. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка. В интервью пара уточнила, что у них будет дочка.

Ранее в британских газетах появились сообщения о том, что до разрыва герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей у Маркл возникали многочисленные конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. В Букингемском дворце пообещали провести расследование в связи с прозвучавшими обвинениями, а представители герцога и герцогини решительно их отвергли, назвав ложными и связав момент появления публикаций со скорым выходом интервью.