Губернатор Вайоминга отменит со следующей недели обязательное ношение масок в штате

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Власти Вайоминга вслед за Техасом и Миссисипи приняли решение отменить с 16 марта режим обязательного ношения медицинских масок, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора штата республиканца Марка Гордона.

Помимо отмены масочного режима власти штата снимают ограничения на работу баров, ресторанов, театров и спортивных залов. "Решение отражает постоянно улучшающиеся в штате показатели в сфере здравоохранения и согласуется с подходом губернатора находить баланс между защитой экономического положения и здоровья жителей", - говорится в сообщении на сайте Гордона.

Отмечается, что Вайоминг - один из самых эффективных штатов в плане темпов вакцинации от коронавируса, по данным властей штата порядка 19% человек, постоянно проживающих в Вайоминге, получили как минимум одну дозу прививки.

На прошлой неделе губернатор Техаса республиканец Грэг Эбботт подписал указ об отмене с 10 марта требования об обязательном ношении медицинских масок, а также снятии всех ограничений в отношении числа людей, которые могут единовременно находиться внутри помещений. Примеру властей Техаса последовало руководство штата Миссисипи. Требование об обязательном ношении масок и ограничение на посещаемость заведений перестали действовать там с 3 марта.

Президент США Джо Байден подверг критике решения властей штатов Техас и Миссисипи об отмене ограничений.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 525 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.