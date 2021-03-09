Превышение порога заболеваемости ОРВИ зафиксировали в четырех субъектах России

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в четырех субъектах России, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"В Российской Федерации на 9 неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по совокупному населению был превышен в четырех субъектах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в возрастных группах до 2 лет и от 3 до 6 лет превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в субъектах РФ не зарегистрировано. Среди детей в возрасте от 7 до 14 лет обнаружено превышение эпидемических порогов в одном субъекте России. В то же время среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 16 субъектах страны.

В ведомстве добавили, что на девятой неделе 2021 года среди циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии.

По данным Роспотребнадзора, прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян (85,9 млн человек).