Бастрыкину сообщат об итогах проверки о бездействии чиновников при реконструкции усадьбы

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с бездействием чиновников при реконструкции подмосковной усадьбы Виноградово. Об этом сообщается во вторник на сайте СК РФ.

"В феврале прошлого года после аналогичного сюжета в Главном следственном управлении СК России по Московской области в связи сообщениями о бездействии чиновников уже проводилась процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководству подмосковного главка СК России доложить о результатах этой проверки и принятых мерах", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что корреспонденты одного из федеральных каналов сообщили об аварийном положении усадьбы, уточнив, что необходимые ремонтные работы не были проведены.

Усадьба Виноградово является объектом культурного наследия федерального значения.