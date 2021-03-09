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Бастрыкину сообщат об итогах проверки о бездействии чиновников при реконструкции усадьбы

В СК заявили, что корреспонденты одного из федеральных каналов сообщили об аварийном положении усадьбы Виноградово, уточнив, что необходимые ремонтные работы не были проведены

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с бездействием чиновников при реконструкции подмосковной усадьбы Виноградово. Об этом сообщается во вторник на сайте СК РФ.

"В феврале прошлого года после аналогичного сюжета в Главном следственном управлении СК России по Московской области в связи сообщениями о бездействии чиновников уже проводилась процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководству подмосковного главка СК России доложить о результатах этой проверки и принятых мерах", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что корреспонденты одного из федеральных каналов сообщили об аварийном положении усадьбы, уточнив, что необходимые ремонтные работы не были проведены.

Усадьба Виноградово является объектом культурного наследия федерального значения.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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