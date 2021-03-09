Блинчики для первых лиц: кремлевские рецепты к Масленице

К Масленице повара комбината питания "Кремлевский", обслуживающего столовые и кафе в зданиях администрации президента РФ, правительства и парламента, традиционно пекут всевозможные блины. Частью рецептов они поделились с ТАСС.
Ингредиенты (на 4 порции):
500 мл молока, 3 яйца, 280 грамм муки (1,75 стакана объемом 250 мл), 1–2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка без горки соли (или по вкусу), 3 столовые ложки растительного масла (+ масло для сковороды), сливочное масло для смазывания готовых блинчиков (по вкусу).
Способ приготовления:
В миску разбить яйца, добавить соль и сахар. Перемешать венчиком или вилкой до однородности (взбивать не нужно). Влить к яйцам около 200 мл молока, перемешать. Добавить муку и перемешать до однородности (по консистенции тесто должно быть как густая сметана). Влить оставшееся молоко (около 300 мл), перемешать. Тесто должно получиться жидким и легко льющимся. Влить растительное масло. Тесто перемешать и дать постоять 15–20 минут.
Хорошо разогреть сковороду для блинов (желательно чугунную) и смазать ее тонким слоем растительного масла. В центр сковороды вылить полчерпака или черпак теста (в зависимости от диаметра сковороды) и быстро распределить по всей поверхности тонким слоем, слегка поворачивая сковороду. Когда края теста начнут подсыхать и слегка румяниться, поддеть блинчик тонкой широкой лопаткой и аккуратно перевернуть. Дать блинчику немного подрумяниться с другой стороны. При помощи лопатки снять готовые блинчики со сковороды, переложить на тарелку и обильно смазать растопленным сливочным маслом.
Ингредиенты:
Для теста: 2,5 стакана пшеничной муки, 500 мл воды (кипятка), 500 мл молока, 2 яйца, 1/2 столовой ложки сахара, щепотка соли, 2/3 чайной ложки разрыхлителя, 2 столовые ложки растительного масла.
Для начинки: 500 грамм телячьего сердца, 1 морковь, 3 лавровых листа, 5 горошин черного перца, 1 стебель сельдерея, половинка репчатого лука, соль по вкусу.
Способ приготовления:
В кастрюлю положить сердце, лук репчатый, морковь, сельдерей, лавровый лист, перец, соль, залить водой, довести до кипения и варить 1,5 часа. Остудить в бульоне. В блендер положить сердце, лук, морковь и измельчить. Если фарш получился сухим, можно разбавить бульоном, в котором варилось сердце.
Для приготовления блинов нужно сразу подготовить продукты по списку. Молоко смешать с кипятком. Добавить яйца, сахар, соль и взбить венчиком. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать. Отставить тесто на 15 минут. Влить растительное масло и перемешать.
Разогреть сковороду и испечь блины. На каждый блин нанести начинку и свернуть рулетиком.
Предлагаем вам еще один рецепт блинов от Особой кухни — подразделения Федеральной службы охраны (ФСО), которое отвечает за питание первых лиц государства и их гостей. Традиции Особой кухни восходят к Императорской кухне, обслуживавшей императорскую семью и ее окружение. С тех пор сохранились многие рецепты, в том числе рецепт скороспелых "Гурьевских" блинов.
Ингредиенты:
800 грамм пшеничной муки, 8 яиц, 200 грамм сливочного или растительного масла, кислое молоко.
Способ приготовления:
Отделить яичные белки от желтков. Муку, масло и желтки положить в кастрюлю и, тщательно размешав веселкой (деревянная лопатка. — Прим. ТАСС), развести кислым молоком до надлежащей пропорции. Отдельно взбить белки, добавить в тесто и, смешав всю массу веселкой, печь блины.