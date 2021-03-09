Блинчики для первых лиц: кремлевские рецепты к Масленице

К Масленице повара комбината питания "Кремлевский", обслуживающего столовые и кафе в зданиях администрации президента РФ, правительства и парламента, традиционно пекут всевозможные блины. Частью рецептов они поделились с ТАСС.

Ингредиенты (на 4 порции):

500 мл молока, 3 яйца, 280 грамм муки (1,75 стакана объемом 250 мл), 1–2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка без горки соли (или по вкусу), 3 столовые ложки растительного масла (+ масло для сковороды), сливочное масло для смазывания готовых блинчиков (по вкусу).

Способ приготовления:

В миску разбить яйца, добавить соль и сахар. Перемешать венчиком или вилкой до однородности (взбивать не нужно). Влить к яйцам около 200 мл молока, перемешать. Добавить муку и перемешать до однородности (по консистенции тесто должно быть как густая сметана). Влить оставшееся молоко (около 300 мл), перемешать. Тесто должно получиться жидким и легко льющимся. Влить растительное масло. Тесто перемешать и дать постоять 15–20 минут.

Хорошо разогреть сковороду для блинов (желательно чугунную) и смазать ее тонким слоем растительного масла. В центр сковороды вылить полчерпака или черпак теста (в зависимости от диаметра сковороды) и быстро распределить по всей поверхности тонким слоем, слегка поворачивая сковороду. Когда края теста начнут подсыхать и слегка румяниться, поддеть блинчик тонкой широкой лопаткой и аккуратно перевернуть. Дать блинчику немного подрумяниться с другой стороны. При помощи лопатки снять готовые блинчики со сковороды, переложить на тарелку и обильно смазать растопленным сливочным маслом.