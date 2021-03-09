В России впервые с 3 октября выявили менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 445, до 4 342 474, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В стране выявили меньше 10 000 заразившихся за день впервые с 3 октября, а число заболевших оказалось минимальным с 2 октября, когда стало известно о 9 412 инфицированных. В относительном выражении число случаев заражения в России увеличилось на 0,22%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Алтай (0,01%) и Республике Тыва (0,03%).

В частности, за сутки был выявлен 941 случай заражения в Санкт-Петербурге, 523 - в Московской области, 373 - в Нижегородской области, 262 - в Ростовской области, 260 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 320 488 человек.

Умершие и выздоровевшие

Число вылечившихся россиян возросло за сутки на 9 931, до 3 932 177. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, составляет 90,6% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 372 пациента в Санкт-Петербурге, 592 - в Московской области, 427 - в Нижегородской области, 294 - в Самарской области, 289 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 336 против 379 днем ранее, до 89 809. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,07%, следует из данных штаба.

За сутки было зарегистрировано 42 летальных случая в Санкт-Петербурге, 31 - в Московской области, 14 - в Краснодарском крае, по 13 - в Воронежской и Ленинградской областях.