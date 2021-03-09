{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Москве за сутки выявили 1 066 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 24 сентября

За сутки из-за коронавируса умерли 49 человек

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 066, это минимальный показатель с 24 сентября. Всего в столице с начала пандемии выявили 992 882 инфицированных, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,1%. Днем ранее был выявлен 1 421 инфицированный.

За сутки умерли из-за коронавируса 49 человек, всего в столице зарегистрировано 15 496 летальных исходов.

Были выписаны по выздоровлению 1 027 пациентов, за все время выздоровели 913 173 человека. В настоящее время в столице продолжают лечение 64 213 человек.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Австрии число умерших после прививки от коронавируса выросло до 43
На прошлой неделе сообщалось о 41 случае смерти после прививки вакциной Pfizer - BioNTech, но связи с препаратом не было установлено
Читать полностью