В Москве за сутки выявили 1 066 заразившихся коронавирусом. Это минимум с 24 сентября

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 066, это минимальный показатель с 24 сентября. Всего в столице с начала пандемии выявили 992 882 инфицированных, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,1%. Днем ранее был выявлен 1 421 инфицированный.

За сутки умерли из-за коронавируса 49 человек, всего в столице зарегистрировано 15 496 летальных исходов.

Были выписаны по выздоровлению 1 027 пациентов, за все время выздоровели 913 173 человека. В настоящее время в столице продолжают лечение 64 213 человек.