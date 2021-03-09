CNN: овчарок Байдена выселили из Белого дома из-за агрессивного поведения

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Две немецкие овчарки, принадлежащие президенту США Джо Байдену и его супруге Джилл, были из-за агрессивного поведения выселены из Белого дома и возвращены в семейный дом президентской четы в штате Делавэр. Об этом сообщила в понедельник вечером телекомпания CNN.

Причиной выселения, по данным телекомпании, стало нападение пса по кличке Мэйджор на одного из охранников Белого дома - он был укушен. Насколько сильно пострадал охранник, не уточняется. В целях предосторожности из Белого дома решено было выселить и вторую овчарку по кличке Чемп. Обе они теперь будут находиться в Делавэре, пока не завершится президентство Байдена.

В Белом доме пока никак не прокомментировали этот инцидент. По сведениям CNN, трехлетняя овчарка Мэйджор и ранее демонстрировала агрессию: облаивала сотрудников президентской резиденции и бросалась на них. Чемп, которому около 13 лет, не был замечен в такой активности. Оба пса въехали в Белый дом через несколько дней после инаугурации Байдена, прошедшей 20 января.

В прошлом месяце в шоу певицы Келли Кларксон Джилл Байден пожаловалась на то, что ей стоит немалого труда сдерживать порывы своих домашних питомцев, не привыкших находиться в окружении большого числа людей. "Им приходится пользоваться лифтом, а они к этому не привыкли. И они вынуждены гулять на Южной лужайке [Белого дома], где за ними наблюдает очень много людей. Так что мне приходится за всем этим следить: всех сдерживать и успокаивать", - заявила тогда первая леди США. В то же время она призналась в том, что собак мало в чем ограничивают, разве что стараются держать подальше от мебели. "А так они бегают повсюду", - сказала она.

Мэйджор, как сообщалось ранее, был взят Байденами из приюта Delaware Humane Association в 2018 году после того, как их дочь Эшли показала им объявление в Facebook, а Чемпа супруги приобрели в 2008 году у заводчика.

Собак в Белом доме держали многие американские президенты. Эта традиция была прервана со вступлением в должность 45-го президента Дональда Трампа, которому, по его словам, было не до домашних животных. В ходе своей предвыборной кампании Байден активно использовал своих питомцев для привлечения электората. "Давайте вернем собак в Белый дом", - написал он в начале ноября в Twitter.