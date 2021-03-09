Регистрацию на конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" прошли более 13 тыс. человек

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Более 13 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций". Об этом сообщила во вторник пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Регистрация участников проходила с 22 января по 5 марта. Конкурс проводится АНО "Диалог" при поддержке АНО "Россия - страна возможностей". Заявки подали 13,4 тыс. человек - жители всех российских регионов", - говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора АНО "Диалог" Юлии Аблец, такая цифра обещает, что конкурс пройдет при высочайшей профессиональной конкуренции. "Его победителями станут настоящие звезды, которые будут очень востребованы как в нашей компании, так и у партнеров конкурса", - приводятся в сообщении ее слова.

"Для отраслевого конкурса это довольно высокий уровень интереса. Мы получили заявки из каждого региона страны, особенно активными были жители Центрального и Приволжского федеральных округов, на долю которых приходится более половины - 54% - всех регистраций", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В конкурсе могут принять участие специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры. Заявки могут подать граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы.

Победители получат возможность трудоустройства в том числе в АНО "Диалог" и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе мастерской управления "Сенеж" - первой ступени Высшей школы интернет-коммуникаций.