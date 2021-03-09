Шойгу, Собянин и Воробьев оценили условия обучения школьников в центре "Авангард"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев проверили условия обучения школьников, проходящих курс начальной военной подготовки в новом учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковном парке "Патриот".

Шойгу, Собянин и Воробьев осмотрели столовую, спортивный комплекс, учебные корпуса и пообщались с учениками столичных школ, которые приехали на сборы в центр "Авангард" впервые. Они оценили учебно-материальную базу центра, в том числе побывали на занятиях школьников на интерактивном парашютном тренажере, который благодаря VR-очкам полностью имитирует реальный прыжок, и тренажерах автомобильной техники.

Также глава военного ведомства и руководители двух регионов посетили интерактивный тир и обычный пневматический, где школьники учатся стрелять. В пневматическом тире мэр Москвы взял в руки винтовку и сам выстрелил по мишеням. "Отлично", - прокомментировал инструктор.

Школьники рассказали, что приехали в центр с большим желанием. По словам курсантов "Авангарда", график довольно плотный и вся неделя расписана занятиями. Мэр Москвы поинтересовался, собираются ли они осмотреть технику, представленную в парке. Курсанты ответили, что как раз сегодня собираются в музей. "Тут не просто музеи, тут реальная боевая техника", - пояснил мэр.

В свою очередь глава Минобороны рассказал подросткам, что в парке "Патриот" представлены вооружение и техника, которую террористы использовали в Сирии. "Трофейная техника так называемая. Увидите и танки разных стран, которые там применялись, оружие, самодельное оружие, минометы - много там чего интересного", - перечислил Шойгу.

Впечатления школьников

По словам курсантов, они почти все приехали из разных школ. "Ребята очень дружные, воспитанные, все приличные, дружелюбные", - сказал один из школьников гостям.

"Еда вкусная - это самое главное. И тренажерный зал - мечта на самом деле", - выразил свое мнение другой школьник.

На вопрос Шойгу, хотели бы подростки приехать второй раз, если представится возможность, все курсанты хором ответили: "Да".

Глава министерства обороны и руководители регионов также пообщались с искусственным разумом "Авангарда" (ИРА) - системой с элементами искусственного интеллекта. Система помогает управлять учебным процессом и процессом жизнедеятельности лагеря, является базой знаний по всем аспектам обучения, в том числе военно-патриотическому воспитанию, истории и военному делу.

Центр "Авангард"

Строительство в парке "Патриот" учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" профинансировано Москвой и Московской областью. Масштабный уникальный лагерь рассчитан на одновременное проживание и обучение 600 человек. Проект и концептуальные решения разработали специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России.

На площади 25 га строители возвели двухэтажный учебно-административный корпус с актовым залом на 960 мест, пять спальных корпусов на 120 человек каждый, общежитие для персонала на 160 мест, столовую, медпункт, крытый спортивный комплекс, а также спортивные сооружения, в том числе стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и зрительскими трибунами.

Также на территории центра созданы силовые уличные тренажеры, четыре площадки для мини-футбола, гандбола, баскетбола, волейбола, настольного тенниса, гимнастический городок, полоса препятствий с водной преградой, хоккейная коробка, туристическая зона, скалодром, галерея для стрельбы из охолощенного оружия, имитирующего выстрелы специальными холостыми патронами.

Под руководством 170 профессиональных педагогов, инструкторов, тренеров школьники старших классов и учащиеся колледжей смогут получать разнообразные знания в области современных военных и гражданских технологий. Сборы рассчитаны на пять дней интенсивных теоретических, практических и спортивных занятий. В год учебный центр будет принимать около 30 тыс. старшеклассников.