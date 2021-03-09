В Курской области заключенные смогут общаться с родственниками по видеосвязи

КУРСК, 9 марта. /ТАСС/. Возможность общения осужденных с родственниками при помощи видеосвязи впервые внедрили в одной из исправительных колоний Курской области, сообщила во вторник пресс-служба УФСИН по региону.

"В исправительной колонии для осужденных женщин № 11 УФСИН России по Курской области есть возможность предоставления "видеосвиданий". Осужденные женской колонии первыми среди пенитенциарных учреждений Курской области начали пользоваться подобной услугой", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В ближайшее время "видеосвидания" планируется предоставлять во всех исправительных учреждениях региона, в настоящее время такая техническая возможность уже есть в ИК-3, колонии-поселения и следственном изоляторе. "Видеосвидания" не являются заменой краткосрочным или длительным свиданиям и приравниваются к телефонному звонку продолжительностью не более 15 минут.

Всего на территории Курской области действуют четыре исправительные колонии, один следственный изолятор и колония-поселение.