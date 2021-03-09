В Общественной палате поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Члены Общественной палаты РФ поддержали поправки группы депутатов, среди которых вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, об ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также уголовное наказание за унижение их чести и достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Яровой во вторник.

"Общественная палата РФ поддержала поправки в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, устанавливается уголовная ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По словам Яровой, такое мнение выразили участники круглого стола "Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов ВОВ" в Общественной палате.

"Сегодня атаки и агрессия, которые направлены против нашей страны как страны победителя во Второй мировой войне, связаны с будущим, с желанием пересмотра той живой роли, которую сегодня играет наша страна в определении принципов мировой безопасности", - отметила Яровая.

Она подчеркнула, что сегодня желание изменить отношение к советскому солдату "связано с желанием недобросовестных американских и европейских политиков зародить глубокое сомнение в целом к нашей стране". "Как может молодой европеец видеть в нашей стране агрессора, если будет знать правду о том, что благодаря нашему народу он спасен от фашизма и имеет право на жизнь сегодня. Конечно, это было бы невозможно", - уверена Яровая.

В феврале депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет по госстроительству и законодательству поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства. Срок лишения свободы за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны составит до трех лет, а при наличии отягчающих обстоятельств - до пяти лет. Поправки предлагается внести в уже прошедший первое чтение законопроект об изменениях в Уголовный кодекс РФ, который изначально предусматривал только распространение действующей статьи о наказании за реабилитацию нацизма на такие преступления, совершенные в интернете.