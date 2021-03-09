В Нижегородской области запустят проектный офис по развитию детского туризма

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 марта. /ТАСС/. Проектный офис по развитию детского туризма откроется в Нижегородской области, сообщает во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В ближайший месяц совместно с нижегородской туриндустрией и правительством Нижегородской области мы запускаем региональное отделение проектного офиса по развитию детского туризма, который позволит скоординировать наши усилия в этом направлении. Необходимо с юных лет прививать детям любовь к своей стране, к истории и традициям регионов, формировать потребность в культурно-познавательных путешествиях", - цитирует пресс-служба вице-президента Российского туристского союза Ольгу Санаеву, которая провела встречу с представителями нижегородской туриндустрии.

Она отметила, что Нижний Новгород все чаще звучит в медиапространстве, большую роль в этом играет подготовка к 800-летию города. "Юбилей - прекрасная возможность начать развивать новые туристические направления", - добавила Санаева.

Сейчас в РФ реализуется национальная программа детского туризма "Моя Россия", которая в 2020 году вошла в нацпроект "Культура". В рамках программы были предусмотрены несколько маршрутов, включая "Моя Москва", "Город-герой Ленинград", "Серебряное ожерелье. Великий Новгород", "Москва - Золотое кольцо" (Москва, Переславль-Залесский, Ярославль, Ростов) и другие. Участниками программы в 2020 году стали более 16 тыс. школьников.