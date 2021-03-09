В ООН заявили, что холодный февраль не означает прекращения тенденции к потеплению

ЖЕНЕВА, 9 марта. /ТАСС/. Установившаяся в феврале в ряде районов мира более холодная, чем обычно, погода не означает прекращения долгосрочной тенденции к потеплению климата на Земле. Такие пояснения дала во вторник Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"Тот факт, что февраль был относительно холодным, не опровергает долгосрочную тенденцию к потеплению, обусловленную изменением климата", - заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО Клэр Нюллис. - Рекорды холода становятся более редкими, и это контрастирует с рекордами жары и волнами тепла. Мы ожидаем продолжения этой тенденции".

Официальный представитель напомнила, что в атмосфере Земли "продолжается рост концентрации парниковых газов". Согласно измерениям, проведенным в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях (США), средняя концентрация углекислого газа составила в феврале нынешнего года 416,75 частей на миллион, что выше уровня февраля прошлого года, когда было зафиксировано 413,4 частей на миллион.

Нюллис напомнила, что в прошлом месяце температурные показатели в разных районах планеты были "смешанными". В Сибири стояли сильные холода, и в США минувший февраль стал самым холодным с 1969 года. В то же время на северо-востоке Канады, в Гренландии и в районе Северного Ледовитого океана было теплее обычного. "В глобальном масштабе февраль 2021 года был близок к средним значениям 1991-2020 годов, однако он был на 0,26 градуса Цельсия теплее, чем показатели за 1981-2010 годы. Это самая холодная аномалия за месяц за минувшие почти шесть лет", - сказала официальный представитель, сославшись на данные измерений, проведенных Службой ЕС по изменению климата "Коперник".