Дмитрий Уфаев назначен заместителем гендиректора "Газпром-медиа"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Дмитрий Уфаев вступил в должность заместителя генерального директора холдинга "Газпром-медиа", он будет курировать процесс цифровой трансформации холдинга и входящих в него активов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга, опубликованном во вторник.

"Холдинг "Газпром-медиа" объявляет о назначении Дмитрия Уфаева на должность заместителя генерального директора холдинга. На этой позиции Дмитрий будет курировать процесс цифровой трансформации холдинга и входящих в него активов", - говорится в сообщении.

Глава холдинга Александр Жаров поздравил Уфаева с назначением.

"Рад приветствовать Дмитрия на этой ключевой для холдинга позиции. Уверен, что его обширный и разноплановый опыт и цифровая экспертиза позволят "Газпром-медиа" максимально эффективно выстроить процесс цифровой трансформации на всех уровнях организации и создать базис для успешной конкуренции с ведущими российскими и зарубежными игроками рынка. Дмитрию предстоит проделать большую работу по выстраиванию структуры управления всеми цифровыми проектами холдинга и обеспечить их практическую реализацию", - прокомментировал он.

Ранее Уфаев являлся советником генерального директора холдинга Александра Жарова. До прихода в "Газпром-медиа" в течение 20 лет Дмитрий занимал различные позиции в высокотехнологичных компаниях, был создателем и соинвестором успешных стартапов, связанных с информационными и цифровыми технологиями, работал в Департаменте транспорта города Москвы. В 2019 году вошел в число номинантов Премии РБК в категории "Менеджер", где отмечаются заслуги руководителей, чьи компании улучшили финансовые показатели, освоили новые рынки или внедрили инновационные решения.