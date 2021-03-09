На Украине 60% медиков, лечащих пациентов с COVID-19, отказались прививаться

"Когда мы проводили запись на вакцинацию медицинских работников, то из тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусом, согласились на вакцинацию около 40%. То есть 60% медработников на первом этапе вакцинации от прививок отказались", - отметил министр в интервью украинскому изданию "Страна", опубликованном во вторник.

По словам Степанова, отказы можно объяснить тем, что многие врачи уже переболели и имеют антитела к коронавирусу. "Практически все врачи в коронавирусных отделениях переболели, и с того момента не прошло еще шесть месяцев. Они изъявляют желание вакцинироваться, но позже, когда у них уже не будет антител. Ряд медиков, с которыми я общался, выступают в поддержку вакцинации, но пока хотят посмотреть на действие вакцины", - пояснил он.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля, получив из Индии первые 500 тыс. доз препарата Covishield, разработанного англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Пока на Украине прививают только этим препаратом. Всего на Украине зарегистрированы три вакцины - Covishield, препарат американской компании Pfizer и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. От российских препаратов Киев отказался. По состоянию на 9 марта вакцинировались 19 118 украинцев. В первую очередь вакцины предлагают медикам, работающими с инфицированными коронавирусом, и военнослужащим в Донбассе.