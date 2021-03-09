Тапочки Уинстона Черчилля продали на аукционе в Великобритании за почти $55 тыс.

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Тапочки, которые носил бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1874-1965), ушли с молотка за £39 тыс. ($54,2 тыс.). Об этом сообщается по итогам торгов на сайте аукционного дома Bellmans, расположенного в английском графстве Западный Сассекс.

Отмечается, что темно-синие вельветовые тапочки с инициалами WSC золотого цвета Черчилль часто носил во время своего второго срока во главе правительства в период с 1951 по 1955 год. Покупателем выступил частный британский коллекционер, имя которого не называется. Оценочная стоимость тапочек экс-премьера, который, согласно различным опросам в Соединенном Королевстве, признается одним из величайших британцев за всю историю, составляла £10-15 тыс. ($14-21 тыс.).

Кроме того, был продан за £18,3 тыс. ($25,4 тыс.), включая размер комиссии аукционного дома, бокал для бренди примерно 1960 года, из которого пил Черчилль. Его предварительная стоимость составляла £7-10 тыс. ($10-14 тыс.).

"Подготовка к аукциону была волнительным моментом. Сэр Уинстон Черчилль по-прежнему глубоко уважаем по всему миру. К обоим предметам проявлялся огромный интерес от потенциальных покупателей из различных стран", - отметил представитель Bellmans Джулиан Динин. Он указал, что ранее тапочки и бокал Черчилля находились во владении одного коллекционера, который приобрел их в 1998 году на аукцоне у родственников бывшего премьер-министра.