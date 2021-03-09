Власти КЧР присвоили почетные звания женщинам-медикам, которые боролись с коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 9 марта. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во вторник наградил медиков республики, которые трудились в период пандемии, 12 работникам здравоохранения присвоены звания Заслуженного врача и Заслуженного работника здравоохранения республики. Об этом журналистам сообщили в региональном оперштабе.

"Сегодня глава КЧР присвоил почетные звания женщинам республики, внесшим значительный вклад в развитие системы здравоохранения республики. Высокие награды получили 12 работников здравоохранения, которые трудились во время пандемии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что звание "Заслуженный врач КЧР" получили восемь человек, в том числе руководители госпиталей для пациентов с коронавирусом, профильные специалисты и работники министерства здравоохранения республики. Четверым присвоили звание "Заслуженный работник здравоохранения", в их числе медицинские сестры и фельдшеры.

"Напомним, что к 23 февраля почетные звания "Заслуженный врач КЧР" получили руководитель госпиталя Северный Шамиль Шаманов, начальник ковид-госпиталя на базе Черкесской городской больницы Альберт Эбзеев, а также врач-хирург Мурат Чотчаев и врач-онколог Марат Гебенов", - добавили в оперштабе.

За последние сутки в республике выявили 21 случай заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 19 327 случаев инфицирования, 17 682 жителя выздоровели, 64 человека умерли.