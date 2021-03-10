Замгенпрокурора поручил проверить процесс банкротства семи застройщиков в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 10 марта. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин в среду поручил органам прокуратуры Хабаровского края проверить банкротство семи предприятий-застройщиков, оставивших недостроенными долевые многоквартирные дома. Поручение он дал во время межведомственного совещания по вопросу соблюдения прав дольщиков.

"Касаемо банкротства, организуйте проверку банкротства семи предприятий-застройщиков и законности действия конкурсных управляющих. В том числе тех, которые уже отставные", - сказал Демешин.

Также он распорядился совместно с Роспотребнадзором провести проверку соблюдения юридическими лицами законодательства при заключении договоров долевого строительства.

Демешин отметил, что более 1 тыс. граждан вложили в строительство жилых домов Хабаровского края почти 5 млрд рублей и на протяжении многих лет не могут дождаться окончания строительства. Об этом в среду заявил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин в Хабаровске во время межведомственного совещания по вопросу соблюдения прав дольщиков.

"В 2020 году введено в эксплуатацию девять долгостроев <...> Даже в сравнении другими строениями субъектов РФ эта цифра оставляет желать лучшего <...> В строительство [долгостроев] более 1 тыс. человек вложили почти 5 млрд рублей <...> Многие из этих объектов не могут построиться в течение пяти лет, стройки идут с 2015 года", - сказал Демешин.

По информации замгенпрокурора, по состоянию на 1 марта этого года в регионе 35 проблемных объектов. Это треть от общего числа долгостроев всего Дальневосточного федерального округа (ДФО). Демешин рассказал, что прокуратура остается недовольна проводимой в этом направлении работой в крае: за прошедший год в Хабаровском крае было выявлено 325 нарушений в строительстве объектов, значительная их часть связана с упущениями именно со стороны властей и органов контроля. Демешин также напомнил, что в регионе были утверждены дорожные карты, в которых не были прописаны конкретные мероприятия по завершению строительства проблемных объектов.

По словам Демешина, сейчас в регионе строится еще 144 объекта с вложением средств более 8 тыс. граждан. И сроки ввода в эксплуатацию этих зданий пока не определены.

По данным правительства региона, в Хабаровском крае на данный момент 1 127 участников долевого строительства не получили вовремя квартиры, 35 новостроек признаны проблемными. В конце 2020 года была достигнута договоренность с федеральным Фондом защиты прав участников долевого строительства о выделении Хабаровскому краю около 1,3 млрд рублей. В прошлом году было введено в эксплуатацию девять проблемных домов, восстановлены права 214 граждан, еще несколько домов планируется достроить в текущем году.

По словам врио губернатора края Михаила Дегтярева, по каждому проблемному объекту уже принят план действий. Таким образом, пять домов и три автостоянки будут достроены силами подрядных организаций в 2021 году, еще два дома планируется сдать с помощью средств Фонда защиты прав дольщиков, по семи домам граждане получат денежную компенсацию.